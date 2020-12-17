Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА

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Международная федерация футбола (ФИФА) признала польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски лучшим игроком мира 2020 года.
Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА
  • Reuters

Об этом было объявлено на церемонии The Best FIFA Football Awards 2020.

Помимо него, на премию претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов. 

В этом сезоне форвард отметился уже 18 голами и пятью передачами в 17 матчах.

Ранее ФИФА представила символическую сборную 2020 года.

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