Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА
- Reuters
Об этом было объявлено на церемонии The Best FIFA Football Awards 2020.
Помимо него, на премию претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В прошлом сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.
В этом сезоне форвард отметился уже 18 голами и пятью передачами в 17 матчах.
Ранее ФИФА представила символическую сборную 2020 года.