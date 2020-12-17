Левандовски признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) признала польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски лучшим игроком мира 2020 года.

Об этом было объявлено на церемонии The Best FIFA Football Awards 2020.

Помимо него, на премию претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.

В этом сезоне форвард отметился уже 18 голами и пятью передачами в 17 матчах.

Ранее ФИФА представила символическую сборную 2020 года.