Шмаров предположил, как сложится дерби между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров предположил, как сложится матч 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Конечно, «Зенит» будет играть первым номером. При этом я не думаю, что петербуржцы станут рисковать и идти вперёд большими силами. Им придётся действовать с оглядкой на собственные ворота, чтобы не прозевать контратаку. Может, «Спартак» окажется чуть посвежее. Но на первый план выйдут эмоции. Как говорил Николай Петрович Старостин, выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет», — заявил Шмаров в интервью RT.

Ранее бывший тренер «Динамо» отметил, что Дзюба отдохнул и выглядит лучше.