Шмаров предположил, как сложится дерби между «Зенитом» и «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров предположил, как сложится матч 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».
Шмаров предположил, как сложится дерби между «Зенитом» и «Спартаком»
  • ©spartak.com

«Конечно, «Зенит» будет играть первым номером. При этом я не думаю, что петербуржцы станут рисковать и идти вперёд большими силами. Им придётся действовать с оглядкой на собственные ворота, чтобы не прозевать контратаку. Может, «Спартак» окажется чуть посвежее. Но на первый план выйдут эмоции. Как говорил Николай Петрович Старостин, выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет», — заявил Шмаров в интервью RT.

Ранее бывший тренер «Динамо» отметил, что Дзюба отдохнул и выглядит лучше.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить