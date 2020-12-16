Волейболист Нгапет самовольно покинул «Зенит-Казань» и не выходит на связь

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Французский доигровщик Эрвин Нгапет самовольно покинул расположение «Зенита-Казани» и отбыл на родину.
Волейболист Нгапет самовольно покинул «Зенит-Казань» и не выходит на связь
  • © Jan Huebner/Lakomski via www.ima
  • globallookpress.com

«Мы подтверждаем факт того, что Нгапет не прилетел с командой из Берлина. От агента игрока мы узнали, что он во Франции. По его словам, 20 декабря Нгапет будет в Казани. После этого уже будет дополнительная информация. Других комментариев пока не будет», — цитирует вице-президента казанского клуба Ильхама Рахматуллина «БО Спорт».

«Зенит» сыграл матч волейбольной Лиги чемпионов 10 декабря. После этого игрок перестал выходить на связь с клубом.

Ранее сообщалось, что матч открытия ЧМ-2022 по волейболу состоится в Санкт-Петербурге.

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