Волейболист Нгапет самовольно покинул «Зенит-Казань» и не выходит на связь

Французский доигровщик Эрвин Нгапет самовольно покинул расположение «Зенита-Казани» и отбыл на родину.

«Мы подтверждаем факт того, что Нгапет не прилетел с командой из Берлина. От агента игрока мы узнали, что он во Франции. По его словам, 20 декабря Нгапет будет в Казани. После этого уже будет дополнительная информация. Других комментариев пока не будет», — цитирует вице-президента казанского клуба Ильхама Рахматуллина «БО Спорт».

«Зенит» сыграл матч волейбольной Лиги чемпионов 10 декабря. После этого игрок перестал выходить на связь с клубом.

Ранее сообщалось, что матч открытия ЧМ-2022 по волейболу состоится в Санкт-Петербурге.