Источник: Медведев покинет должность генерального директора «Зенита»

Короткая ссылка
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в ближайшее время покинет свой пост.
Источник: Медведев покинет должность генерального директора «Зенита»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaraitings. По информации источника, решение об уходе было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе в данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина. Имя преемника Медведева на посту гендиректора «Зенита» пока неизвестно.

Медведев работал генеральным директором петербургского клуба с 2019 года. До этого он занимал руководящие должности в КХЛ и «Газпроме».

Ранее Медведев рассказал о задачах «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить