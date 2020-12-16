Источник: Медведев покинет должность генерального директора «Зенита»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в ближайшее время покинет свой пост.

Об этом сообщает Metaraitings. По информации источника, решение об уходе было принято около месяца назад. Всеми операционными вопросами в клубе в данный момент занимается председатель совета директоров Елена Илюхина. Имя преемника Медведева на посту гендиректора «Зенита» пока неизвестно.

Медведев работал генеральным директором петербургского клуба с 2019 года. До этого он занимал руководящие должности в КХЛ и «Газпроме».

Ранее Медведев рассказал о задачах «Зенита».