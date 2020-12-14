Российские борцы завоевали четыре золота на Кубке мира

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Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семёнов, Муса Евлоев, Жамболат Локьяев и Милад Алирзаев завоевали золотые медали на Кубке мира в Белграде.
Российские борцы завоевали четыре золота на Кубке мира
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Семёнов в весе до 130 кг в схватке победил представителя Турции Османа Йылдырыма, Евлоев в финале категории до 97 кг одержал победу над венгром Алексом Шоке. В весе до 63 кг Локьяев в финале победил венгра Эрика Торбу, а Алирзаев в категории до 92 кг в схватке за золото победил турка Салиха Айдина.

Серебро завоевал Степан Марянян, уступивший в финале весовой категории до 60 кг Жоломану Шаршенбекову из Кыргызстана.

Соревнования Кубка мира продолжатся до 18 декабря — победительницы женского турнира определятся 15 и 16 декабря, а медали в вольной борьбе будут разыграны 17 и 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Власов победил венгра Леваи и стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.

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