Российские борцы завоевали четыре золота на Кубке мира
- РИА Новости
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Семёнов в весе до 130 кг в схватке победил представителя Турции Османа Йылдырыма, Евлоев в финале категории до 97 кг одержал победу над венгром Алексом Шоке. В весе до 63 кг Локьяев в финале победил венгра Эрика Торбу, а Алирзаев в категории до 92 кг в схватке за золото победил турка Салиха Айдина.
Серебро завоевал Степан Марянян, уступивший в финале весовой категории до 60 кг Жоломану Шаршенбекову из Кыргызстана.
Соревнования Кубка мира продолжатся до 18 декабря — победительницы женского турнира определятся 15 и 16 декабря, а медали в вольной борьбе будут разыграны 17 и 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Власов победил венгра Леваи и стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.