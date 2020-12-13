Дзюба оскорбил комментатора Орлова

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба нелестно высказался о телекомментаторе Геннадии Орлове после домашней победы над «Динамо».

Ранее Орлов возмутился по поводу продления контракта с футболистом. Он заметил, что Дзюбе 32 года и он уже не выдерживает темп все 90 минут.

«Спасибо большое всем, кто сегодня пришёл за нас поболеть. Было очень хорошо слышно, круто. И кстати, хотел ещё привет передать Геннадию Сергеевичу, многоуважаемому Геннадию Сергеевичу Орлову по кличке Флюгер. Привет!» — сказал Дзюба в эфире на канале «Зенита» на YouTube.

Ранее сообщалось, что Дзюба поблагодарил Кристиана Нобоа за гол в ворота «Спартака».