Фигуристка Самоделкина: хочу все четверные прыгать, как Трусова

Российская фигуристка Софья Самоделкина, которая сумела приземлить тройной аксель и четверной прыжок в рамках одной программы, рассказала, к какому контенту стремится.

«Пока тройной аксель и четверной сальхов. Сейчас ещё добавлю риттбергер. Очень хочу, как Саша Трусова, все четверные прыгать. Если их вставлять в программу, нужно не только хорошо быть физически готовым, а и программы хорошо катать, поскольку программа — это не только прыжки. Необходимо, чтобы программа была накатана со всеми элементами, а на четверных надо больше концентрироваться. Почему новое поколение фигуристок воспринимает четверные прыжки, тройные аксели как что-то само собой разумеющееся? Уже много людей начали осваивать эти прыжки. Сейчас, я думаю, это уже не вызывает вау-эффекта: ну да, прыгнула, уровень мастерства растёт, рейтинг поднимается, но чтобы «вау» — этого нет», — приводит слова 13-летней Самоделкиной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее сообщалось, что Самоделкина выступит на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.