Дзюба поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Джикия заявил, что на поле будет война? Я с ним полностью солидарен. Будет очень интересный поединок, хороший. Они сейчас проиграли, поэтому, наверное, злее будут. Это классика российская. Дерби двух столиц. Кто бы что ни говорил, как бы они этого ни не хотели, это самое сильное противостояние, самое ожесточённое», — сказал Дзюба в интервью Youtube-каналу «Зенита».

Форвард петербургского клуба является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков не сыграет со «Спартаком».