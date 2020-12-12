«Монако» без Головина проиграл «Марселю» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Марселя» в матче 14-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая на стадионе «Велодром», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Марселю» принесли голы Флорьяна Товена и Дарио Бенедетто, забивших на пятой и 13-й минутах.

«Монако» ответил голом Виссама Бен-Йеддера, реализовавшего пенальти на 79-й минуте. Российский хавбек Александр Головин, восстановившийся после травмы, участия в матче не принимал.

«Марсель» с 28 очками и матчем в запасе занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» с 23 очками — пятый.

Ранее сообщалось, что Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Марселем».