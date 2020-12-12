«Спартак» отреагировал на смерть Валентина Гафта

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Московский футбольный клуб «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра, народного артиста РСФСР Валентина Гафта, который также являлся болельщиком красно-белых.
«Спартак» отреагировал на смерть Валентина Гафта
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», — говорится в Twitter-аккаунте клуба.

В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.

Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.

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