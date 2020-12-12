«Спартак» отреагировал на смерть Валентина Гафта
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- РИА Новости
«Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», — говорится в Twitter-аккаунте клуба.
В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.
Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет.
Два «Спартака» — один в Большом,— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 12, 2020
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошел,
Когда «Спартак» на поле.
Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.
Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz