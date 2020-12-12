«Спартак» отреагировал на смерть Валентина Гафта

Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда «Спартак» на поле.



Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт.



Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича. pic.twitter.com/wiPPf4aEwz