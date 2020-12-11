Губерниев пообещал съесть перчатку, если женская сборная не завоюет медаль в эстафете
- РИА Новости
«Уверен, что в женской эстафете наша антирекордная серия прервётся и мы завоюем медаль. А если мой прогноз не сбудется, то я в прямом эфире съем перчатку. Проглотить не обещаю, а пожевать — пожую. Но этого, друзья, не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются. А мы будем болеть за сборную России», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Эстафета состоится 12 декабря. Старт запланирован на 13:45 мск.
Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене.