Губерниев пообещал съесть перчатку, если женская сборная не завоюет медаль в эстафете

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть свою перчатку, если антирекордная серия сборной России в гонках Кубка мира не прервётся по итогам женской эстафеты 4 × 6 км на этапе в австрийском Хохфильцене.
Губерниев пообещал съесть перчатку, если женская сборная не завоюет медаль в эстафете
  • РИА Новости

«Уверен, что в женской эстафете наша антирекордная серия прервётся и мы завоюем медаль. А если мой прогноз не сбудется, то я в прямом эфире съем перчатку. Проглотить не обещаю, а пожевать — пожую. Но этого, друзья, не будет, потому что наши девчонки обязательно поборются. А мы будем болеть за сборную России», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Эстафета состоится 12 декабря. Старт запланирован на 13:45 мск.

Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене.

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