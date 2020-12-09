«Севилья» победила «Ренн» в Лиге чемпионов

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Испанская «Севилья» одержала победу над французским «Ренном» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Севилья» победила «Ренн» в Лиге чемпионов
  • © REUTERS/Stephane Mahe

Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу «Севилье» принесли гол Жюля Кунде, забившего на 32-й минуте, и два мяча Юссефа Эн-Несири, отличившегося на 45+2 и 81-й минутах.

«Ренн» ответил голом Жоржиньо Рюттера, реализовавшего пенальти на 86-й минуте.

«Севилья» с 13 очками заняла второе место в группе E. «Ренн» с одним очком — на последнем четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов.

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