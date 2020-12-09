«Севилья» победила «Ренн» в Лиге чемпионов
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Встреча, прошедшая в Ренне, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Победу «Севилье» принесли гол Жюля Кунде, забившего на 32-й минуте, и два мяча Юссефа Эн-Несири, отличившегося на 45+2 и 81-й минутах.
«Ренн» ответил голом Жоржиньо Рюттера, реализовавшего пенальти на 86-й минуте.
«Севилья» с 13 очками заняла второе место в группе E. «Ренн» с одним очком — на последнем четвёртом месте.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов.