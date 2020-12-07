Швейцарская бригада судей обслужит матч «Бавария» — «Локомотив»
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Об этом сообщает сайт УЕФА. Помогать Шереру будут его соотечественники Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, четвертым арбитром назначен Ален Бьери. На VAR будут работать итальянцы Массимилиано Иррати и его ассистент Паоло Валери.
Матч пройдёт в среду в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.
«Локомотив» занимает последнее место в группе, потеряп шансы на продолжение борьбы в еврокубках. «Бавария» лидирует и уже обеспечила себе плей-офф.
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