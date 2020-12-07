Швейцарская бригада судей обслужит матч «Бавария» — «Локомотив»

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Швейцарский бригада судей под руководством Сандро Шерера обслужит матч шестого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА между «Баварией» и «Локомотивом».
Швейцарская бригада судей обслужит матч «Бавария» — «Локомотив»
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт УЕФА. Помогать Шереру будут его соотечественники Стефан Де Алмейда и Беким Зогай, четвертым арбитром назначен Ален Бьери. На VAR будут работать итальянцы Массимилиано Иррати и его ассистент Паоло Валери.

Матч пройдёт в среду в Мюнхене и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Локомотив» занимает последнее место в группе, потеряп шансы на продолжение борьбы в еврокубках. «Бавария» лидирует и уже обеспечила себе плей-офф.

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