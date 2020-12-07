Нурмагомедов присутствовал на матче РПЛ «Динамо» — «Арсенал»
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«Заключительный домашний матч года на «ВТБ Арене» посетили 4678 зрителей! В их числе боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов», — сообщила пресс-служба «Динамо» в Instagram.
24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
Ранее Нурмагомедов презентовал президента своего промоушена EFC.