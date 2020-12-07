Нурмагомедов присутствовал на матче РПЛ «Динамо» — «Арсенал»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Арсеналом» (1:0), который состоялся в Москве.
Нурмагомедов присутствовал на матче РПЛ «Динамо» — «Арсенал»
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Заключительный домашний матч года на «ВТБ Арене» посетили 4678 зрителей! В их числе боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов», — сообщила  пресс-служба «Динамо» в Instagram.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов победил во втором раунде удушающим приемом американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе. После боя 32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. 

Ранее Нурмагомедов презентовал президента своего промоушена EFC.

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