«Локомотив» в овертайме победил «Сибирь» в КХЛ

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Ярославский «Локомотив» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Локомотив» в овертайме победил «Сибирь» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Сибирь» забили Юусо Пуустинен, Данил Романцев и Олег Ли.

«Локомотив» ответил голами Владимира Ткачёва и Павла Красковского, оформившего дубль. В овертайме победу ярославской команде принёс гол Егора Коршкова.

В другом матче игрового дня подольский «Витязь» на выезде по буллитам уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что СКА забросил пять шайб в ворота «Трактора» в Челябинске.

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