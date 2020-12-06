«Локомотив» в овертайме победил «Сибирь» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время за «Сибирь» забили Юусо Пуустинен, Данил Романцев и Олег Ли.
«Локомотив» ответил голами Владимира Ткачёва и Павла Красковского, оформившего дубль. В овертайме победу ярославской команде принёс гол Егора Коршкова.
В другом матче игрового дня подольский «Витязь» на выезде по буллитам уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 2:3.
Ранее сообщалось, что СКА забросил пять шайб в ворота «Трактора» в Челябинске.