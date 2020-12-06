«Локомотив» в овертайме победил «Сибирь» в КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Сибирь» забили Юусо Пуустинен, Данил Романцев и Олег Ли.

«Локомотив» ответил голами Владимира Ткачёва и Павла Красковского, оформившего дубль. В овертайме победу ярославской команде принёс гол Егора Коршкова.

В другом матче игрового дня подольский «Витязь» на выезде по буллитам уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 2:3.

Ранее сообщалось, что СКА забросил пять шайб в ворота «Трактора» в Челябинске.