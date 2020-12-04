«Северсталь» прервала серию поражений в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время матча за «Динамо» забили Янис Шваненбергс, Мэтью Майоне и Денис Паршин.

В составе «Северстали» отличились Йоонас Няттинен, Егор Морозов и Даниил Вовченко.

В овертайме победу череповецкой команде принёс гол Морозова.

Для «Северстали» эта победа стала первой после серии из трёх поражений, а «Динамо» проиграло в пятом матче подряд.

Ранее сообщалось, что «Барыс» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Локомотив».