Гол Гризманна «Ференцварошу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ

Гол форварда каталонской «Барселоны» Антуана Гризманна в ворота венгерского «Ференцвароша» был признан лучшим в матчах пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Французский форвард отличился на 14-й минуте, пяткой переправив мяч в ворота после прострельной передачи Жорди Альбы.

На звание лучшего также претендовали голы защитника датского «Мидтьюлланда» Александра Шольца в матче с итальянской «Аталантой», хавбека турецкого «Истанбул Башакшехир» Ирфана Кахведжи в ворота австрийского «Лейпцига», а также полузащитника греческого «Олимпиакоса» Мохамеда Камара в ворота «Марселя».

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру был признан игроком недели в Лиге чемпионов.