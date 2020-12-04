Гол Гризманна «Ференцварошу» признан лучшим на минувшей игровой неделе в ЛЧ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Французский форвард отличился на 14-й минуте, пяткой переправив мяч в ворота после прострельной передачи Жорди Альбы.
На звание лучшего также претендовали голы защитника датского «Мидтьюлланда» Александра Шольца в матче с итальянской «Аталантой», хавбека турецкого «Истанбул Башакшехир» Ирфана Кахведжи в ворота австрийского «Лейпцига», а также полузащитника греческого «Олимпиакоса» Мохамеда Камара в ворота «Марселя».
Ранее сообщалось, что Оливье Жиру был признан игроком недели в Лиге чемпионов.