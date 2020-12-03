Тренер «Вольфсберга»: наш план на игру с ЦСКА удался
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«С самого начала нам удалось высоко встречать ЦСКА и мешать развитию их атак. По ходу тайма у соперника были лишь полумоменты, а мы неоднократно могли увеличить счёт. Во втором тайме нам удалось сдержать атаки. В одном из эпизодов Акинфеев сделал хороший сейв. Наш план на игру удался», — приводит слова Фельдхофера «Чемпионат».
«Вольфсберг» на выезде обыграл ЦСКА и вышел на второе место в группе К, набрав 7 очков. Московский клуб, в свою очередь, лишился шансов на выход в плей-офф.
Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА на своём поле не забили ни одного мяча на групповом этапе Лиги Европы.