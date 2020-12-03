Василий Уткин назвал Мусаева тренером года в России

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу работы главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после победы над французским «Ренном» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Вам не кажется, что в эту среду мы примерно представили себе, кто в России является тренером года? Ещё в пятницу об этом страшно было подумать, ещё в субботу — невероятно, потому что «Краснодар» проиграл даже «Химкам». И тем не менее тренер года — безусловно, Мурад Мусаев. А кто ещё показал достижения на международной арене?» — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Эксперт признал, что можно сказать, что выход в Лигу Европы не является чем-то невероятным, но при этом он отметил, что для «Краснодара» этот сезон был дебютным в главном европейском клубном турнире.

«Во-вторых, это лучший результат среди российских команд. И самое главное: а что, у нас так часто команды пробивались через квалификационный раунд в Лигу чемпионов?» — сказал Уткин.

«Краснодар» обыграл «Ренн» со счётом 1:0 и одержал первую для клуба победу в истории в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Благодаря этому успеху российская команда вышла в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Реми Кабелла заявил, что теперь «Краснодар» намерен побороться за победу в Лиге Европы.