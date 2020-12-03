Моуринью признался, что недоволен попаданием клубов из ЛЧ в Лигу Европы

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Главный тренер английского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о перспективах своей команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, а также выразил недовольство в связи с системой розыгрыша плей-офф.
Моуринью признался, что недоволен попаданием клубов из ЛЧ в Лигу Европы
  • Reuters

«В Лиге Европы мы на данный момент в гонке. Мы одна из самых важных лошадей в ней. Нужно это признать», — приводит слова специалиста Evening Standard

Он отметил, что английские команды всегда являются претендентами на победу в турнире, но в плей-офф также присоединятся другие сильные команды.

Английская команда в Лиге Европы априори является претендентом на победу, но в плей-офф к нам присоединятся другие важные команды

«Я никогда не был согласен с этой системой, но что есть, то есть. Восемь команд, не добившихся успеха в Лиге чемпионов, вместо того чтобы отправиться домой, будут играть в Лиге Европы, и это изменит ход соревнований», — добавил Моуринью.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в лондонском дерби в АПЛ.

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