Холифилд вызвал на бой Тайсона

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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд бросил вызов своему бывшему сопернику, бывшему абсолютному чемпионом мира Майку Тайсону.
Холифилд вызвал на бой Тайсона
  • Reuters
  • © Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports

«Мы пытались организовать бой, но всякий раз слышали оправдания. Теперь я вижу, почему ему понадобился промежуточный поединок перед схваткой со мной. Рой Джонс хороший соперник для местного уровня. Но встреча со мной станет событием мирового масштаба. Единственная встреча, которую хотят видеть болельщики — наш бой. Нет причин, по которым мы не должны были бы подраться. Больше никаких оправданий. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов ко мне. Подпиши контракт и выходи на ринг. Мир ждёт и мяч на твоей стороне. Я готов», — приводит слова Холифилда MMA Fighting.

Поединки между Тайсоном и Холифилдом состоялись в 1996 и 1997 годах. В обоих боях победу одержал Холифилд. 

Ранее Тайсон намекнул, что намерен продолжать выставочные поединки.

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