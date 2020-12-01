Семак намекнул, что недоволен работой «Зенита» на трансферном рынке

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался относительно выступления клуба в Лиге чемпионов УЕФА, посетовав на недостаточную работу менеджмента на трансферном рынке.
Семак намекнул, что недоволен работой «Зенита» на трансферном рынке
  • Reuters

«Мы всегда стараемся играть с позиции силы, но это не всегда получается. Знаем нынешнюю ситуацию в группе и приложим все усилия для того, чтобы добиться положительного для нас результата. Чтобы бороться в Лиге чемпионов, надо было летом усилить те позиции, которые мы планировали. С другой стороны, кондиции наших прямых конкурентов были лучше, чем у нас. В этом было их преимущество», — сказал Семак на пресс-конференции перед матчем пятого тура Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Зенит» занимает последнее место в группе F, имея одно очко после четырёх туров.

Ранее сообщалось, что участие Дзюбы в матче ЛЧ с «Зенитом» находится под вопросом.

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