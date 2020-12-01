В Mercedes рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Хэмилтона

Команда «Формулы-1» Mercedes рассказала о состоянии своего пилота Льюиса Хэмилтона, у которого был выявлен коронавирус.

«Льюис в настоящее время изолирован по правилам противодействия коронавирусу. У него лёгкие симптомы. В остальном же он в хорошей форме. Команда желает ему скорейшего выздоровления. О замене на эти выходные команда объявит в должное время», — говорится в сообщении Mercedes.

Хэмилтон досрочно завоевал чемпионский титул в нынешнем сезоне, который стал для него седьмым в карьере.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон сдал положительный тест на коронавирус.