Сетьен объяснил, почему подал в суд на «Барселону»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен объяснил, почему начал судебное разбирательство с бывшим клубом.

«Барселона» не выплатила мне компенсацию, они не предложили мне ничего. Они даже не позвонили мне, чтобы сообщить, что я уволен», — цитирует слова Сетьена Sport.es со ссылкой на «El Partidazo».

62-летний специалист возглавлял «Барселону» с 13 января по 17 августа 2020 года. Под его руководством клуб занял второе место в Примере, а в Лиге чемпионов команда вылетела на стадии четвертьфинала, уступив «Баварии» со счётом 2:8.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Барселоны» Сетьен подал в суд на клуб.