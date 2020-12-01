Сетьен объяснил, почему подал в суд на «Барселону»

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Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен объяснил, почему начал судебное разбирательство с бывшим клубом.
Сетьен объяснил, почему подал в суд на «Барселону»
  • Reuters
  • © Manu Fernandez

«Барселона» не выплатила мне компенсацию, они не предложили мне ничего. Они даже не позвонили мне, чтобы сообщить, что я уволен», — цитирует слова Сетьена Sport.es со ссылкой на «El Partidazo».

62-летний специалист возглавлял «Барселону» с 13 января по 17 августа 2020 года. Под его руководством клуб занял второе место в Примере, а в Лиге чемпионов команда вылетела на стадии четвертьфинала, уступив «Баварии» со счётом 2:8.

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Барселоны» Сетьен подал в суд на клуб.

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