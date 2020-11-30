В «Спартаке» ответили по поводу допуска зрителей на матч с «Зенитом»

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос по поводу допуска зрителей на матч 19-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
В «Спартаке» ответили по поводу допуска зрителей на матч с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Зенит» пока не сообщал, будет ли матч со «Спартаком» со зрителями или без зрителей», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Боруссия» состоится со зрителями, но игра сине-бело-голубых в рамках РПЛ с «Уралом» пройдёт без болельщиков «в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга о карантинных ограничениях в городе».

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