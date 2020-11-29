МЮ на последних минутах вырвал победу у «Саутгемптона» в АПЛ, уступая 0:2 по ходу матча

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«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МЮ на последних минутах вырвал победу у «Саутгемптона» в АПЛ, уступая 0:2 по ходу матча
  • Reuters

Встреча прошла в Саутгемптоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу МЮ.

В составе хозяев в первом тайме отличились Ян Беднарек (на 23-й минуте) и Джеймс Уорд-Праус (33). У манкунианцев в течение второй половины игры сначала забили Бруну Фернандеш (59) и Эдинсон Кавани (74), а в компенсированное время Кавани оформил дубль, принеся своей команде победу. 

«Манчестер Юнайтед» набрал 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Саутгемптон» с 17 очками в активе располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» проиграл «Лидсу» в матче АПЛ.

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