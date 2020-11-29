Смит победил Кларка на UFC Fight Night 184
Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит одержал победу удушающим приёмом над своим соотечественником Девином Кларком в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 184, который проходил в Лас-Вегасе.
- Reuters
- © Jasen Vinlove-USA TODAY Sports
Поединок завершился победой Смита удушающим приёмом «треугольник» в первом раунде.
Смит одержал 34-ю победу в 50 поединках в ММА за карьеру, а Кларк потерпел пять поражение при 12 победах.
Ранее Магомедшарипов сообщил об отмене своего боя.
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