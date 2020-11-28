Саночник Павличенко занял девятое место на этапе КМ в Австрии
- РИА Новости
По итогам двух попыток Павличенко, ставший лучшим из россиян, уступил победителю — немцу Феликсу Лоху — 0,403 секунды.
Серебро завоевал ещё один представитель Германии — Йоханнес Людвиг. Тройку призёров замкнул итальянец Доминик Фишналлер.
Россияне Роман Репилов, Александр Горбацевич и Степан Фёдоров заняли десятое, 14-е и 20-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что Никита Трегубов стал четвёртым на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии.