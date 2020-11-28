Саночник Павличенко занял девятое место на этапе КМ в Австрии

Россиянин Семён Павличенко занял девятое место в одиночных соревнованиях среди мужчин на первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Игльсе.

РИА Новости

По итогам двух попыток Павличенко, ставший лучшим из россиян, уступил победителю — немцу Феликсу Лоху — 0,403 секунды. Серебро завоевал ещё один представитель Германии — Йоханнес Людвиг. Тройку призёров замкнул итальянец Доминик Фишналлер. Россияне Роман Репилов, Александр Горбацевич и Степан Фёдоров заняли десятое, 14-е и 20-е места соответственно. Ранее сообщалось, что Никита Трегубов стал четвёртым на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии.