Саночник Павличенко занял девятое место на этапе КМ в Австрии

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Россиянин Семён Павличенко занял девятое место в одиночных соревнованиях среди мужчин на первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Игльсе.
Саночник Павличенко занял девятое место на этапе КМ в Австрии
  • РИА Новости

По итогам двух попыток Павличенко, ставший лучшим из россиян, уступил победителю — немцу Феликсу Лоху — 0,403 секунды.

Серебро завоевал ещё один представитель Германии — Йоханнес Людвиг. Тройку призёров замкнул итальянец Доминик Фишналлер.

Россияне Роман Репилов, Александр Горбацевич и Степан Фёдоров заняли десятое, 14-е и 20-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что Никита Трегубов стал четвёртым на этапе Кубка мира по скелетону в Латвии.

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