Футболист «Динамо» Н’Жье заявил, что РПЛ напоминает ему АПЛ
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«В России хороший уровень футбола, он впечатляет. Тут всё не так, как думают за границей. Российский чемпионат напоминает чемпионат Англии. Это открытый турнир, где каждая команда стремится побеждать, атаковать, и мне это нравится. Я люблю атаковать. В России, как и в Англии, все команды играют на победу», — приводит слова Н’Жье Sputnik.
Он отметил, что российский климат не является для него проблемой.
«Я играл в Лионе и зимой в Англии, а там очень холодно. Разницы нет, потому что в период сильных морозов в России мы не играем. Москва — один из самых красивых городов, что я видел. Перед переездом сюда я много слышал о расизме, но ни разу с ним здесь не сталкивался. Общество меняется с каждым днём, и я считаю, что русские люди — открытые и хорошие», — добавил камерунский форвард.
До перехода в «Динамо» летом 2019 года Н’Жье играл во французских «Лионе» и «Марселе», а также в лондонском «Тоттенхэм Хотспур».
Ранее голкипер «Химок» Лантратов признался, что мечтал играть в РПЛ.