Харитонов: не думаю, что люди увидят в бою Тайсона с Джонсом что-то сверхъестественное

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

«Такие бои сделаны, просто чтобы пустить пыль в глаза. Мне тоже бой с Тайсоном предлагали, но сразу сказали: бить его нельзя, это нельзя, то нельзя. Так что это всё понятно. Конечно, они легенды, но не знаю, что они в этом бою могут показать. Думаю, там по-любому о чём-нибудь договорились. Люди посмотрят, но не думаю, что увидят там что-то сверхъестественное», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдёт в ночь с 28 на 29 ноября. Он будет состоять из восьми раундов по две минуты.

51-летний Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях. В послужном списке 53-летнего Тайсона — 58 боёв, в которых он одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Тайсон и Джонс провели дуэль взглядов перед боем.