СКА одержал победу над «Барысом» в КХЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.
Победу СКА принесли шайбы Ивана Морозова, Евгения Кетова, Кирилла Марченко и Владимира Ткачёва.
«Барыс» ответил шайбами Виктора Сведберга, Якоба Лилья и Линуса Виделля.
СКА одержал вторую победу подряд, тогда как «Барыс» проиграл уже в пятом матче.
В других матчах игрового дня минское «Динамо» в овертайме победило ярославский «Локомотив» (2:1), а «Йокерит» разгромил московское «Динамо» (6:1).
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Сочи» в матче КХЛ.