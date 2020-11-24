СКА одержал победу над «Барысом» в КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу СКА принесли шайбы Ивана Морозова, Евгения Кетова, Кирилла Марченко и Владимира Ткачёва.

«Барыс» ответил шайбами Виктора Сведберга, Якоба Лилья и Линуса Виделля.

СКА одержал вторую победу подряд, тогда как «Барыс» проиграл уже в пятом матче.

В других матчах игрового дня минское «Динамо» в овертайме победило ярославский «Локомотив» (2:1), а «Йокерит» разгромил московское «Динамо» (6:1).

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Сочи» в матче КХЛ.