ЦСКА крупно проиграл «Сибири», прервав свою пятиматчевую победную серию в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:5.
В составе гостей отличились Олег Ли, Дмитрий Саюстов, Микаэль Руохомаа, Данил Романцев и Андрей Ермаков. У москвичей единственную шайбу забросил Максим Мамин.
Таким образом, была прервала пятиматчевая победная серия подопечных Игоря Никитина.
В следующем матче ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Сибирь» встретится с рижским «Динамо».
В другой игре регулярного чемпионата рижское «Динамо» на выезде одолело пекинский «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ).
Ранее сообщалось, что СКА победил «Амур» в матче КХЛ.