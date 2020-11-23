ЦСКА крупно проиграл «Сибири», прервав свою пятиматчевую победную серию в КХЛ

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Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА крупно проиграл «Сибири», прервав свою пятиматчевую победную серию в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:5.

В составе гостей отличились Олег Ли, Дмитрий Саюстов, Микаэль Руохомаа, Данил Романцев и Андрей Ермаков. У москвичей единственную шайбу забросил Максим Мамин.

Таким образом, была прервала пятиматчевая победная серия подопечных Игоря Никитина.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Сочи», а «Сибирь» встретится с рижским «Динамо».

В другой игре регулярного чемпионата рижское «Динамо» на выезде одолело пекинский «Куньлунь Ред Стар» (5:4 ОТ).

Ранее сообщалось, что СКА победил «Амур» в матче КХЛ.

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