Стерлинг отреагировал на информацию об отмене боя с Яном

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Американец Алджамейн Стерлинг отреагировал на информацию об отмене поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянином Петром Яном.
Стерлинг отреагировал на информацию об отмене боя с Яном
  • Reuters

«Всё происходит неслучайно. Пётр, надеюсь, что с тобой и твоей семьёй всё в порядке. Мы решим наш вопрос, когда ты будешь на 100% сосредоточен и готов дать фанатам то шоу, на которое мы способны. До скорой встречи», — написал Стерлинг в Twitter

Для Яна это должна была быть первая защита принадлежащего ему титула.

Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. В послужном списке Стерлинга 19 побед и три поражения за карьеру.

Ранее появилась информация, что поединок между Яном и Стерлингом на UFC 256 не состоится.

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