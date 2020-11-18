РФС условно отстранил футболистов Колдунова и Коркина на полгода

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил от футбола на полгода полузащитника «Сочи» Никиту Колдунова и бывшего защитника команды Павла Коркина.

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, Колдунов и Коркин нарушили 18-ю статью Регламента РФС по этике, а также 24-ю статью Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ.

В связи с этим игрокам сделано замечание, также они отстранены от любой футбольной деятельности на шесть месяцев условно.

Ранее РФС оштрафовал гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига за высказывания после матча со «Спартаком».