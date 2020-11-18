«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ

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Московский «Спартак» в овертайме обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу хозяев — 4:3.

В составе красно-белых в основное время отличились Сергей Широков, Мартин Бакош и Максим Цыплаков, а в овертайме Цыплаков оформил дубль и принёс победу команде. Гости ответили двумя голами Александра Петунина и шайбой Кирилла Капустина.

Для подопечных Олега Знарка эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате.

В следующем матче «Спартак» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» встретится с подольским «Витязем».

Ранее СКА потерпел поражение от «Трактора» в КХЛ.

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