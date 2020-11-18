Харитонов предоставил доказательство, что сдал отрицательный тест на COVID-19 перед боем с Уильямсом
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликовало издание Sport24.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов сообщил, что Харитонов перед боем сдал два положительных теста на коронавирусную инфекцию, но в справке указано, что 40-летний спортсмен сдал анализы 10 сентября, а 11 сентября ему пришёл ответ с отрицательным результатом.
Поединок состоялся 11 сентября и завершился победой Харитонова нокаутом.
Ранее Харитонов раскрыл свои религиозные предпочтения.