Харитонов предоставил доказательство, что сдал отрицательный тест на COVID-19 перед боем с Уильямсом

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов предоставил подтверждение того, что он сдал отрицательный тест на коронавирус перед поединком с британским боксёром Дэнни Уильямсом.

РИА Новости