Харитонов предоставил доказательство, что сдал отрицательный тест на COVID-19 перед боем с Уильямсом

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов предоставил подтверждение того, что он сдал отрицательный тест на коронавирус перед поединком с британским боксёром Дэнни Уильямсом.
Харитонов предоставил доказательство, что сдал отрицательный тест на COVID-19 перед боем с Уильямсом
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликовало издание Sport24.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов сообщил, что Харитонов перед боем сдал два положительных теста на коронавирусную инфекцию, но в справке указано, что 40-летний спортсмен сдал анализы 10 сентября, а 11 сентября ему пришёл ответ с отрицательным результатом.

Поединок состоялся 11 сентября и завершился победой Харитонова нокаутом.

Ранее Харитонов раскрыл свои религиозные предпочтения.

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