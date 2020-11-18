Мещеряков отказался комментировать состояние здоровья Кикнадзе
- РИА Новости
«Я сегодня с ним общался. Он постоянно находится на связи. Но я не комментирую здоровье людей», — приводит слова Мещерякова «РБ-Спорт».
Также председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о возможном заболевании Кикнадзе коронавирусом.
«Почему сразу коронавирус? У нас люди уже ничем другим болеть не могут?» — добавил Мещеряков.
Ранее в СМИ появилась информация, что у генерального директора «Локомотива» Кикнадзе выявлена двусторонняя пневмония.