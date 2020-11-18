Мещеряков отказался комментировать состояние здоровья Кикнадзе

Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о состоянии здоровья генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

«Я сегодня с ним общался. Он постоянно находится на связи. Но я не комментирую здоровье людей», — приводит слова Мещерякова «РБ-Спорт».

Также председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о возможном заболевании Кикнадзе коронавирусом.

«Почему сразу коронавирус? У нас люди уже ничем другим болеть не могут?» — добавил Мещеряков.

Ранее в СМИ появилась информация, что у генерального директора «Локомотива» Кикнадзе выявлена двусторонняя пневмония.