Мещеряков отказался комментировать состояние здоровья Кикнадзе

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Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о состоянии здоровья генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Мещеряков отказался комментировать состояние здоровья Кикнадзе
  • РИА Новости

«Я сегодня с ним общался. Он постоянно находится на связи. Но я не комментирую здоровье людей», — приводит слова Мещерякова «РБ-Спорт»

Также председатель совета директоров «Локомотива» ответил на вопрос о возможном заболевании Кикнадзе коронавирусом.

«Почему сразу коронавирус? У нас люди уже ничем другим болеть не могут?» — добавил Мещеряков. 

Ранее в СМИ появилась информация, что у генерального директора «Локомотива» Кикнадзе выявлена двусторонняя пневмония. 

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