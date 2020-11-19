Черногория пробилась во второй дивизион Лиги наций УЕФА
Стали известны команды, заслужившие повышение в классе и заслужившие право выступаь во втором дивизионе (Лиге B) Лиги наций УЕФА по итогам второго сезона роызыгрыша турнира.
- Reuters
Из Лиги C в Лигу B вышли Черногория, Армения, Словения и Албания. В обратном направлении проследовали Турция, Болгария, Северная Ирландия и Словакия.
Ранее сообщалось, что Венгрия и Уэльс поднялись в высший дивизион Лиги наций УЕФА.
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