Черногория пробилась во второй дивизион Лиги наций УЕФА

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Стали известны команды, заслужившие повышение в классе и заслужившие право выступаь во втором дивизионе (Лиге B) Лиги наций УЕФА по итогам второго сезона роызыгрыша турнира.
Черногория пробилась во второй дивизион Лиги наций УЕФА
  • Reuters

Из Лиги C в Лигу B вышли Черногория, Армения, Словения и Албания. В обратном направлении проследовали Турция, Болгария, Северная Ирландия и Словакия.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Уэльс поднялись в высший дивизион Лиги наций УЕФА.

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