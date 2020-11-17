«Металлург» по буллитам обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» по буллитам обыграл «Барыс» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время матча за «Барыс» забил Фил Вароне. «Металлург» ответил шайбой Николая Прохоркина.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу магнитогорской команде принёс гол Прохоркина.

Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд, тогда как «Металлург» прервал серию из двух поражений.

В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» на своём льду обыграла нижегородское «Торпедо» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить