«Металлург» по буллитам обыграл «Барыс» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В основное время матча за «Барыс» забил Фил Вароне. «Металлург» ответил шайбой Николая Прохоркина.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу магнитогорской команде принёс гол Прохоркина.
Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд, тогда как «Металлург» прервал серию из двух поражений.
В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» на своём льду обыграла нижегородское «Торпедо» со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ.