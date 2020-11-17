«Металлург» по буллитам обыграл «Барыс» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время матча за «Барыс» забил Фил Вароне. «Металлург» ответил шайбой Николая Прохоркина.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу магнитогорской команде принёс гол Прохоркина.

Для «Барыса» это поражение стало вторым подряд, тогда как «Металлург» прервал серию из двух поражений.

В другом матче игрового дня новосибирская «Сибирь» на своём льду обыграла нижегородское «Торпедо» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ.