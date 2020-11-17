Дворкович попросил не распускать слухи по поводу его прихода в «Локомотив»

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Бывший вице-премьер правительства России, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отказался комментировать слухи о том, что он сменит Анатолия Мещерякова на посту председателя совета директоров «Локомотива».
Дворкович попросил не распускать слухи по поводу его прихода в «Локомотив»
  • РИА Новости

«Хватит распускать слухи», — приводит слова Дворковича «Чемпионат».

Ранее Мещеряков назвал бредом сообщения о своём грядущем уходе из «Локомотива».

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