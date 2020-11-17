Дворкович попросил не распускать слухи по поводу его прихода в «Локомотив»
Бывший вице-премьер правительства России, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отказался комментировать слухи о том, что он сменит Анатолия Мещерякова на посту председателя совета директоров «Локомотива».
- РИА Новости
«Хватит распускать слухи», — приводит слова Дворковича «Чемпионат».
Ранее Мещеряков назвал бредом сообщения о своём грядущем уходе из «Локомотива».
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