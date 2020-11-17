Стала известна фанатская квота на дерби «Спартака» и «Динамо» в 15-м туре РПЛ

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Московские власти разрешили допустить на матч между «Спартаком» и «Динамо» в 15-м туре чемпионата России 7 тыс. зрителей.
Стала известна фанатская квота на дерби «Спартака» и «Динамо» в 15-м туре РПЛ
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Об этом ТАСС сообщил генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов. Встреча запланирована на стадионе «Открытие Арена».

«Мы серьёзно готовимся к матчу с «Динамо». Во-первых, это историческое дерби, плюс приурочено к 100-летию Константина Бескова. «Спартак» будет играть на победу, мы готовы на все 100%», — заявил Газизов.

Ранее он рассказал, как «Спартак» поступит с отправленным в аренду во «Фламенго» Педро Рошей.

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