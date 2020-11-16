СКА одолел «Салават Юлаев» в КХЛ, уступая по ходу матча со счётом 0:2

Петербургский СКА в овертайме одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась в пользу хозяев — 3:2.

В составе гостей в первом периоде отличились Сакари Маннинен и Никита Сошников. Армейцы ответили на это дублем Антона Бурдасова, а победную шайбу для СКА в овертайме забросил Владимир Ткачёв.

В следующем матче СКА сыграет с челябинским «Трактором», а «Салават» встретится с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ.