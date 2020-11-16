Источник: Медведева надеется выступить на пятом этапе Кубка России

Штаб Евгении Медведевой и сама фигуристка надеются принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве в начале декабря.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Медведева ещё до конца не восстановилась после травмы спины, однако до Кубка осталось почти три недели, решение об участии в нём будет приниматься перед соревнованием. Речь о снятии с пятого этапа Кубка России пока не идёт.

Пока Медведева не приняла участие ни в одном соревновании после возвращения к тренеру Этери Тутберидзе. В случае участия в одном из этапов Кубка России федерация могла бы рассмотреть допуск к первенству, но отсутствие вообще на каких-либо соревнованиях сильно снизит такую возможность.

Ранее сообщалось, что Медведева не выступит на этапе Гран-при в Москве.