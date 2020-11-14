«Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Динамо» забили Геннадий Столяров и Кристапс Зиле.

«Автомобилист» ответил голами Никиты Трямкина и Дэна Секстона. В овертайме победную для екатеринбургской команды шайбу забросил Алексей Макеев.

Для «Автомобилиста» эта победа стала четвёртой подряд. «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд.

Ранее сообщалось, что СКА на выезде победил «Северсталь» в матче КХЛ.