«Автомобилист» продлил победную серию в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Динамо» забили Геннадий Столяров и Кристапс Зиле.
«Автомобилист» ответил голами Никиты Трямкина и Дэна Секстона. В овертайме победную для екатеринбургской команды шайбу забросил Алексей Макеев.
Для «Автомобилиста» эта победа стала четвёртой подряд. «Динамо» потерпело 14-е поражение подряд.
Ранее сообщалось, что СКА на выезде победил «Северсталь» в матче КХЛ.