Адвокат Харитонова: врачи собрали консилиум из-за состояния Сергея
- РИА Новости
«Харитонов сейчас плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум и решают, нужно ли делать операцию. Он находится в сознании. Что грозит Яндиеву? Всё будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью Харитонова», — рассказал Кравцов «Чемпионату».
Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября.
Ранее сообщалось, что Яндиев задолжал Харитонову 2 млн рублей.