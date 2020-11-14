Адвокат Харитонова: врачи собрали консилиум из-за состояния Сергея

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Адвокат бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова Александр Кравцов рассказал о конфликте своего клиента с экс-бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым, отметив, что сейчас Харитонов чувствует себя плохо.
Адвокат Харитонова: врачи собрали консилиум из-за состояния Сергея
  • РИА Новости

«Харитонов сейчас плохо себя чувствует, врачи собрали консилиум и решают, нужно ли делать операцию. Он находится в сознании. Что грозит Яндиеву? Всё будет зависеть от степени тяжести причинённого вреда здоровью Харитонова», — рассказал Кравцов «Чемпионату».

Харитонов и Яндиев устроили потасовку после турнира по единоборствам, который проходил в «Лужниках» 14 ноября.

Ранее сообщалось, что Яндиев задолжал Харитонову 2 млн рублей.

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