СМИ: «Лацио» подозревается в махинациях с результатами тестов на коронавирус

Итальянская федерация футбола совместно с прокуратурой ведёт расследование в отношении римского «Лацио».

Об этом сообщает Corriere della Sera. По информации источника, прокуратура уже изъяла из лаборатории 95 мазков, получив доступ к переписке между представителями римского клуба и работниками данной лаборатории.

В ходе расследования были допрошены юрист «Лацио», глава медицинского отдела клуба, а также президент Клаудио Лотито. Следователи проверяют версию, что в «Лацио» скрывали положительные результаты тестирования, поскольку они давали разные показания перед матчами в еврокубках в другой лаборатории. Например, тесты Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши дважды давали отрицательный результат, но оказались положительными при тестировании в соответствии с протоколами УЕФА.

Ранее сообщалось, что гол Роналду не помог «Ювентусу» обыграть «Лацио» в Серии А.