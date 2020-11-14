СМИ: «Лацио» подозревается в махинациях с результатами тестов на коронавирус

Короткая ссылка
Итальянская федерация футбола совместно с прокуратурой ведёт расследование в отношении римского «Лацио».
СМИ: «Лацио» подозревается в махинациях с результатами тестов на коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает Corriere della Sera. По информации источника, прокуратура уже изъяла из лаборатории 95 мазков, получив доступ к переписке между представителями римского клуба и работниками данной лаборатории.

В ходе расследования были допрошены юрист «Лацио», глава медицинского отдела клуба, а также президент Клаудио Лотито. Следователи проверяют версию, что в «Лацио» скрывали положительные результаты тестирования, поскольку они давали разные показания перед матчами в еврокубках в другой лаборатории. Например, тесты Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши дважды давали отрицательный результат, но оказались положительными при тестировании в соответствии с протоколами УЕФА.

Ранее сообщалось, что гол Роналду не помог «Ювентусу» обыграть «Лацио» в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить