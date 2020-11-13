Кроос уверен, что Зидан найдёт способ улучшить результаты «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии по футболу Тони Кросс высказал мнение о спаде результатов клуба.

«В «Реале», если ты не добиваешься результатов и не оправдываешь ожиданий, возникают вопросы. Поэтому мы в этом клубе. Это нормально. При Зидане у нас уже были похожие времена, и обычно мы в итоге проходили неудачные периоды. Несколько недель назад, после поражений от «Кадиса» и «Шахтёра», мы приехали в Барселону и провели потрясающую игру. Мы пройдём через это, а босс — первый человек, который знает, что происходит в клубе, почему нет результата. Нам нужно становиться лучше и пытаться выигрывать матчи. Босс найдёт решение», — приводит слова Крооса Marca.

По итогам восьми матчей «Реал» занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 16 очков. В Лиге чемпионов «Реал» с четырьмя очками занимает третье место в группе B по итогам трёх туров.

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