Действующий чемпион ONE FC Кямран Аббасов рассказал, чем может заняться после завершения карьеры.

«Не могу сказать, кем я стану по окончании карьеры. Жизнь непредсказуема. Нельзя так далеко строить планы, наша жизнь не застрахована. Но я вижу себя в роли наставника, в роли мотиватора для бойцов», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Аббасов, он не видит себя в роли политика — чтобы быть им, нужно переделать себя, свой характер.

«Либо ты будешь на одной волне с ними, либо тебя там не будет. А у меня свои взгляды, так что вряд ли я могу стать политиком», — пояснил спортсмен.

Ранее, как сообщала газета «Известия», бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.