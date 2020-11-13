Аббасов рассказал о лиге ONE FC

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Действующий чемпион ONE FC Кямран Аббасов рассказал о лиге.
Аббасов рассказал о лиге ONE FC
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«Да, не секрет, что UFC — это номер один в мире, ONE FC — это третья на планете лига, на втором месте — Bellator. По поводу перехода… Конечно, такое желание у меня есть, но прежде надо посоветоваться со своей командой», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, где бы спортсмен ни участвовал, ему всё равно будет хотеться попробовать себя в UFC, в поединках с сильнейшими бойцами мира.

«Гонорары в США, конечно, намного больше, чем в Азии. По крайней мере, я могу судить по тому, что получаю я и бойцы, выступающие в Америке. Но местные азиатские бойцы зарабатывают тоже неплохо, это именно звёзды», — сказал Аббасов.

Он также отметил, что в UFC больше шоу, пиара, и если спортсмен дерётся в США, то мировая публика узнает его быстрее.

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