Аббасов рассказал о дальнейших планах

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Действующий чемпион ONE FC Кямран Аббасов рассказал о дальнейших планах.
Аббасов рассказал о дальнейших планах
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«Надо в первую очередь поправить своё здоровье. В супербоях, конечно, мне хочется поучаствовать. За титул в весовой категории до 84 кг хотелось бы подраться, но посмотрим, как будут складываться события дальше», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, нужно восстановиться и привести себя в порядок. Аббасов надеется вылететь куда-нибудь на сборы, подготовиться и набрать хорошую форму.

Ранее, как сообщала газета «Известия», бывший чемпион мира по боксу в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший прокомментировал решение чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

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